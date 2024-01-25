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Британия утроила помощь жителям сектора Газа

Глава МИД Британии Кэмерон: Британия утроила помощь сектору Газа

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Athit Perawongmetha/Reuters

Великобритания утроила гуманитарную помощь сектору Газа, а также координирует усилия с Катаром по увеличению потока поставок нуждающимся в анклаве. Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Масштаб страданий в секторе Газа невообразим. Необходимо сделать больше и быстрее, чтобы помочь людям, оказавшимся в этой отчаянной ситуации. Мы утроили нашу помощь Газе, а сотрудничество с такими партнерами, как Катар, помогает доставлять через границу жизненно важную помощь и оборудование тем, кто живет в условиях опустошения», — заявил Кэмерон.

До этого Дэвид Кэмерон заявил, что достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке невозможно без создания палестинского государства.

Ранее сообщалось, что в Британии намерены пресечь поставки оружия хуситам.

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