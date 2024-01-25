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В Кремле заявили, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке пленных на Ил-76

Песков: Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных на Ил-76

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских пленных на самолете Ил-76, который был сбит в Белгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Здесь я предлагаю все-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», — сказал Песков.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. Согласно данным Минобороны России, на его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ утверждают, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными Вооруженными силами Украины из Харьковской области. 25 января стало известно, что на месте крушения российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Об этом сообщили в оперативных службах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить Украину после крушения в Белгородской области самолета Ил-76.

Ранее США назвали крушение сбитого Ил-76 с украинскими пленными ужасной потерей.

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