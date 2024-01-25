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Биограф Зеленского рассказал о совете создать правительство в изгнании

Биограф Шустер: перед CВО Зеленского призывали создать правительство в изгнании

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Nina Liashonok/Reuters

В день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности 19 февраля 2022 года несколько лидеров западных стран призвали его не возвращаться в Киев и приступить к формированию правительства в изгнании. Об этом корреспондент журнала Time Саймон Шустер написал в своей книге The Showman, посвященной главе украинского государства, сообщает РБК.

По словам биографа, такое предложение усилило впечатление Зеленского о том, что даже ближайшие союзники списали его со счетов.

Перед речью в Мюнхене Зеленский встретился с американской делегацией во главе с вице-президентом США Камалой Харрис. Тогда американцы заявили, что «вторжение неизбежно». До этого многочисленные источники в Белом доме сообщали, что конфликт начнется с волны кибератак, ракетного обстрела и воздушных бомбардировок. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с европейскими союзниками утверждал, что конфликте начнется 16 февраля. Как указал Шустер, руководство Украины не верило американским разведданным, но считало, что это хорошая возможность получить от Запада больше поддержки.

Он написал, что в Мюнхене украинская делегация убедилась в том, что западные союзники считали поражение Украины неизбежным и, по оценке украинской стороны, склонялись к тому, чтобы Россия и Украины заключили сделку условиях Москвы.

Журналист заявил, что Зеленский понимал, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие годы. По его словам, украинский лидер был готов пойти на компромисс по этому вопросу, однако не был готов отказываться от территорий.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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