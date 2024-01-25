Захарова: Германия на Балканах выполняет задачи провокатора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия выполняет на Балканском полуострове задачу провокатора военных столкновений, поставленную в США. Ее слова приводит РИА Новости.

«Иметь собственные внешнеполитические цели может лишь тот, кто обладает суверенитетом и собственной внешней политикой. Ни того, ни другого у современной Германии нет», — сказала она.

По ее словам, немцы, с точки зрения Вашингтона, неплохо справляются с задачей «западного куратора» региона».

Ранее Захарова заявила, что страны Запада на фоне того, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, начали менять в своих СМИ заявления и слоганы в адрес России. По ее словам, западные политики и журналисты много месяцев «талдычили» относительно того, что все по украинскому конфликту должно «решиться на земле». По словам Захаровой, СМИ Запада изобретают «гибридные формулы» — от заявлений и слоганов «нанести стратегическое поражение Российской Федерации» они переходят к словам, что «России нельзя победить».

Ранее в МИД России осудили Латвию за депортацию российских граждан.