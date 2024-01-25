Страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«В то время, когда народ просыпается от глобализма, олигархия все больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!» — написал Филиппо.

25 января постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал перестать использовать Украину как орудие НАТО против России.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз отвлекает своих граждан от внутренних проблем, тяготея к поиску внешнего врага в лице Российской Федерации.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства.

Ранее в Эстонии заявили, что НАТО недооценило военные возможности России.