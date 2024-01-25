Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили, что Запад пытается развязать третью мировую войну

Политик Флориан Филиппо: Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за РФ

close
100%
Alexis Sciard/Global Look Press

Страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«В то время, когда народ просыпается от глобализма, олигархия все больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!» — написал Филиппо.

25 января постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал перестать использовать Украину как орудие НАТО против России.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз отвлекает своих граждан от внутренних проблем, тяготея к поиску внешнего врага в лице Российской Федерации.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства.

Ранее в Эстонии заявили, что НАТО недооценило военные возможности России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами