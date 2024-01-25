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Премьер Северной Македонии подал в отставку перед выборами

Премьер Северной Македонии Ковачевски подал в отставку перед выборами

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Стрингер/РИА Новости

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски подал в отставку за четыре месяца до проведения парламентских и президентских выборов в стране. Его слова приводит албанское новостное агентство с филиалом в Скопье Telegrafi.

Парламентские выборы в стране пройдут 24 апреля, а президентские — 8 мая. Техническое правительство перед выборами возглавит спикер парламента, этнический албанец Талят Джафери.

«9 мая будет новое правительство, которое возглавлю я и коалиция, которая приведет Северную Македонию в ЕС до 2030 года», — рассказал он.

В соответствии с законом техническое правительство с участием представителей оппозиции формируется в стране за 100 дней до выборов. В предстоящих выборах Ковачевски намерен принять участие в качестве лидера коалиции во главе с СДСМ (Социал-демократическим союзом Македонии).

До этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Хорватию и Северную Македонию за военную помощь.

Ранее в Еврокомиссии разрешили Лаврову прилететь в Северную Македонию на заседание ОБСЕ.

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