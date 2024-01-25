Россия всегда была готова к политико-дипломатическому процессу в вопросе по Украины, который не основывался бы на ультиматумах Запада. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, слова которого передает РИА Новости.

«По Украине мы всегда были готовы к политико-дипломатическому процессу, который основывался бы не на каких-то нереалистичных «формулах» в виде ультиматумов Запада нашей стране, а на устранении причин трагической ситуации, сложившейся в результате госпереворота в Киеве в феврале 2014 года», — заявил Лукашевич.

Он также добавил, что диалог должен быть нацелен на обеспечение прекращения использования Украины как орудия НАТО в борьбе с Россией.

25 января сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что попытка президента Украины Владимира Зеленского выгородить себя в преступлении, которое привело к крушению российского самолета Ил-76, является цинизмом.

В этот же день издание Der Spiegel писало, что Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет на Украину посредством обмена ракетами с союзниками по НАТО.

Ранее сообщалось, что Венгрия разблокирует создание фонда помощи Украине в ЕС.