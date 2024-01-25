В Совфеде объяснили отсутствие приглашений для некоторых наблюдателей на выборы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что на президентские выборы в России не были приглашены наблюдатели из не признавших легитимность выборов стран. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о приглашениях российского Совфеда к парламентам других стран и межпарламентских объединений, а не о полном отказе от приглашения на выборы наблюдателей из этих стран.

По словам Косачева, страны и объединения, не признавшие легитимность выборов в РФ, доказали свою необъективность в качестве наблюдателей.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин направил 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран на выборы президента России, которые пройдут в марте.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

В избирательной кампании на данном этапе участвуют 11 кандидатов. Восьмерых участников выборов выдвинули политические партии, трое — самовыдвиженцы. Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

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