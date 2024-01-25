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MDR сообщил о разработке Германией плана сдерживания России

MDR: Германия готовит план сдерживания России

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Mindaugas Kulbis/AP

Германия впервые с окончания Холодной войны приступила к разработке оборонного плана, одним из ключевых пунктов которого является сдерживание России. Об этом пишет новостной портал телерадиокомпании MDR.

По данным портала, разработка плана стала реакцией на военную спецоперацию на Украине. Немецкая сторона хочет учесть в документе современный опыт ведения войны и уделить внимание возможным диверсиям, кибератакам и дезинформации со стороны РФ.

Как сообщает MDR, план также закрепит ведущую роль немецких войск в вопросе защиты восточного фланга НАТО.

Предполагается, что данный документ в следующую среду рассмотрят в Берлине при участии ряда экспертов и представителей стран — союзников по НАТО, а окончательно план одобрят к концу марта 2024 года.

23 января Писториус, выступая на телеканале ZDF, призвал немцев осознать опасность возможного военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к такому сценарию и учитывать возможность его наступления.

Глава Минобороны ФРГ также отметил, что Германия должна вооружиться на случай конфликта и уже работает в этом направлении вместе со своими союзниками в НАТО. Он также высказал идею формирования немецкой бригады в Прибалтике, которая к 2027 году станет полностью боеспособной.

Ранее в Госдуме назвали агонией планы Германии на войну с Россией.

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