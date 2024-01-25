В США рассказали о важнейшей мере безопасности для Израиля

Для официальных лиц Израиля создание буферной зоны у границы с сектором Газа является важнейшей мерой безопасности с точки зрения демилитаризации анклава. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Для израильских официальных лиц буферная зона является важнейшей мерой безопасности в их плане демилитаризации Газы и заверения израильтян в том, что они могут безопасно вернуться в города и общины вблизи границы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что этот проект является «источником растущего разочарования для американских чиновников», которые выражают свое несогласие с такими планами вскоре после начала войны в Газе.

Газета, ссылаясь на неназванного бывшего израильского чиновника, пишет, что некоторые участки буферной зоны могут иметь ширину в один километр, однако она может варьироваться.

До этого сообщалось, что арабские страны требуют от Израиля «недвусмысленных обязательств», а также «гарантированного пути» к созданию палестинской государственности в обмен на гарантии восстановления Газы и нормализации отношений с Израилем.

Ранее Катар представил Израилю и ХАМАС новое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.