Европейский союз отвлекает своих граждан от внутренних проблем, тяготея к поиску внешнего врага в лице Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для них, конечно же, давним врагом являемся мы. Сейчас, когда начинаются проблемы с экономикой, когда начинает терять конкурентоспособность европейская экономика, надо как-то отвлекать внимание своих граждан», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Западу всегда необходим враг, борьбой с которым можно многое объяснить. Российский лидер подчеркивал, что западные страны пытаются лепить образ врага из всех, кто не готов следовать за западными элитами, — России, Китая и других.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, Украина была специально «сделана полем ледяной войны Запада против РФ» ради военной экспансии НАТО к российским границам.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».