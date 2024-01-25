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В Кремле рассказали, запрашивался ли прямой коридор для пролета Путина в Калининград

Песков: коридор для пролета Путина в Калининград над Литвой не запрашивался

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета президента Российской Федерации Владимира Путина в Калининград. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нет», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что поездка российского лидера в Калининград — это не «месседж» странам Североатлантического альянса, а обычная работа в рамках посещениях регионов Российской Федерации.

По его словам, для обеспечения безопасности российского президента при полете в Калининград делается все необходимое.

Президент России Владимир Путин 25 января посетит Калининград, где пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня.

Помимо встречи с калининградскими студентами Путин планирует провести совещание о развитии региона, а также отдельную встречу с главой области Антоном Алихановым.

Ранее Путин рассказал, что объединяет Африку и Россию.

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