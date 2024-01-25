Песков: поездка Путина в Калининград — не месседж странам НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина в Калининград.

«Это совершенно не месседж странам НАТО. Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это не месседж странам НАТО», — сказал Песков.

Он отметил, что «главное — это не месседжи посылать», а работать над развитием государства, что, по его словам, делает Путин.

Он добавил, что Путин много лет работает над развитием РФ в целом и регионов страны — «развивает экономику, проекты социально-экономического развития отдельно взятых регионов».

Он также отметил, что для обеспечения безопасности российского президента при полете в Калининград делается все необходимое.

Также Песков сообщил, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета президента Российской Федерации Владимира Путина в Калининград.

Президент России Владимир Путин 25 января посетит Калининград, где пообщается со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня.

Ранее Путин официально объявил о начале Года семьи.