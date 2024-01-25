Трамп пригрозил отлучить от своего лагеря спонсоров Хейли

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп пригрозил отлучить от своего движения MAGA (движение Трампа Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой». — «Газета.Ru») всех, кто оказывает финансовую поддержку его сопернице Никки Хейли. Об этом он написал в соцсети Truth Social, его цитирует РИА Новости.

«С этого момента и впредь всякий, кто жертвует «Птичьим мозгам», будет навсегда отстранен от лагеря MAGA. Мы их не хотим и их не примем», — написал Трамп, подразумевая Никки Хейли и ее сторонников.

Он отметил, что по его опыту, многие спонсоры выбывших из президентской гонки кандидатов вскоре переходят в лагерь к победителю, предлагая свою помощь.

До этого сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что борьба за выдвижение на пост президента США от Республиканской партии фактически завершится после праймериз в Южной Каролине, где победит Дональд Трамп, а его соперница Никки Хейли будет вынуждена покинуть гонку.

Ранее Пелоси усомнилась в умственных способностях Трампа.