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В Бельгии признали отсутствие у ЕС запасного плана по финансированию Украины

Минфин Бельгии: у ЕС нет запасного плана, если Венгрия заблокирует помощь Киеву

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Matt Dunham/AP

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что у Европейского союза (ЕС) нет плана Б на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи Украине в размере € 50 млрд на предстоящем саммите политического объединения. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«На текущий момент нет плана Б», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время Винсент ван Петегем отметил, что «имеется множество альтернативных решений», и необходимо их прорабатывать.

По его мнению, что на данный момент единственным способом продвижения вперед станет работа со всеми странами ЕС над текущим вариантом оказания помощи. Министр финансов Бельгии уверен, что лидерам ЕС в итоге удастся достичь договоренностей.

До этого Bloomberg со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщал, что страны Европейского союза (ЕС) собираются отобрать у Венгрии право голоса, если та продолжит мешать помощи Украине.

По его словам, члены ЕС заявили о своей готовности утвердить пакет помощи Украине в размере €50 млрд. Однако Венгрия оказалась против. Если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не изменит свою позицию, то ЕС примет это решение без него, предупредило агентство.

Ранее ЕС разработал новый план по предоставлению военной помощи Украине.

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