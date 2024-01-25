Даты визита президента Венесуэлы пока согласовываются

Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву еще согласовываются сторонами. Об этом журналистам сообщил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, передает ТАСС.

«Стороны сейчас обсуждают, когда может быть удобный момент, чтобы президент России Владимир Путин принял президента Мадуро», — сказал дипломат.

В декабре 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пригласил лидера латиноамериканской страны посетить Москву с официальном визитом после Нового года, уже в 2024 году.

20 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Мадуро не посетит Россию с официальным визитом до конца 2023 года, как планировалось.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее говорил, что визит Николаса Мадуро планируется в Москву в декабре 2023 году.

Ранее Путин и Мадуро поговорили о ситуации вокруг территории Эссекибо.