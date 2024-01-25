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Политолог: ЕС не в состоянии прекратить торговлю с Россией

Политолог Кот: Запад продолжит торговать с Россией

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Отдалить Европу от России путем русофобии не удастся. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Юрий Кот. Он обратил внимание, что, несмотря на политику Брюсселя, Венгрия и Словакия заняли жесткую позицию, блокируя пакеты помощи Киеву и новые инициативы, связанные с санкциями против Москвы.

«Потому что все равно с Россией все будут торговать. Никуда они от нас не денутся. Они могут покочевряжиться, понадувать пузыри из носа, но рано или поздно они придумают схему, как покупать наш газ, нефть или наши дрова — все что угодно. Без русских энергоресурсов Европа никак не справится. Тем более, если она пытается выстраивать хоть какое-то свое будущее в качестве промышленного центра», — подчеркнул Кот.

Он напомнил, что многие страны Европейского союза крайне неохотно присоединяются к финансированию Киева, а создать централизованное снабжение Украины деньгами и оружием так и не удается.

В январе издание Politico сообщило, что Евросоюз испытывает трудности в разработке новых санкционных ограничений против России, поскольку «все крупные объекты» уже попали под рестрикции или недоступны для подобных мер.

Некоторые страны ЕС, включая Венгрию, выступили против санкций в отношении российского ядерного сектора. Также отмечается, что в политическом объединении не поддерживают ограничения в отношении СПГ из России.

Ранее стало известно о планах ЕС лишить Венгрию права голоса.

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