В США анонсировали полное прекращение финансирования Украины

Член палаты представителей от штата Техас из рядов Республиканской партии Чип Рой заявил, что Украина больше не получит от США «ни единого доллара». Его слова приводит немецкое издание Welt.

«Наша страна больше не может бросать деньги в Украину, если одновременно будет разрушена наша собственная граница. Есть много американцев, которые спрашивают: должны ли мы платить за это вечно сейчас? Какова на самом деле цель? Восстановить границы до 2014 года, чтобы вернуть Крым и Донбасс? Или чтобы отразить нападение [президента России Владимира] Путина на Киев?» — заявил он.

По словам Роя, никто из республиканцев не желает нападения России на Евросоюз, но «европейцы должны платить больше, а не диктовать нам, сколько денег мы должны вкладывать в Украину».

«Пока администрация [президента США Джо] Байдена на самом деле не сделает что-то, чтобы остановить приток беженцев и защитить границу США, на Украину не будет выделено ни единого доллара», — подчеркнул он.

Сейчас республиканцы блокируют выделение Украине нового транша в $60 млрд, требуя ужесточения правил пропуска через границу и установления квот на число переходящих через южную границу мигрантов. Рой является сторонником бескомпромиссного давления на администрацию президента по этому вопросу.

До этого Минфин Украины заявил, что страна истощила потенциал финансирования военных потребностей.

По словам главы ведомства Сергея Марченко, в настоящий момент в бюджете Украины нет лишних средств, их еще предстоит найти. Но в этом случае Минфин должен понимать, когда понадобятся деньги: уже сегодня, в марте или, возможно, апреле. Лишь в этом случае министр готов говорить о финансовом обеспечении новой мобилизации граждан.

Соответствующих разъяснений из украинского Генштаба, по словам Марченко, в Минфин страны пока не поступало.

Ранее Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.