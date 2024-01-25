Экс-премьер Украины заявил о бесправии в своей стране

Система правосудия на Украине оказалась полностью разрушена, из-за чего в стране началось бесправие. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал бывший премьер-министр государства Николай Азаров.

По его словам, сейчас на Украине не реализуется принцип разделения властей. Экс-глава правительства назвал суды «шарашками», которые находятся в полном подчинении у администрации действующего украинского президента Владимира Зеленского.

«Мне, как человеку, который работал в органах государственного управления, дико смотреть на то, что происходит — отсутствует система правосудия. <…> Такого нигде в нормальной стране не может быть», — подчеркнул Азаров.

Он добавил, что в настоящее время у граждан Украины нет возможности защитить свои права. При этом главным нарушителем конституции бывший премьер-министр посчитал именно Зеленского и его приближенных, которые должны быть «гарантами» соблюдения законодательства.

В конце Азаров предупредил, что рано или поздно наступит день выборов главы государства. Речь идет о 31 марта 2024 года, и вне зависимости от различных указов нынешний президент станет нелегитимным.

Ранее в Верховной раде Украины обвинили Зеленского в политических чистках перед выборами.