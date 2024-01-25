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Назван виновник эскалации в Красном море

Иран и Турция возложили ответственность за эскалацию в Красном море на Израиль

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Армия обороны Израиля

Президент Ирана Эбрахим Раиси и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сочли ответственным за эскалацию на Ближнем Востоке и в Красном море Израиль. Об этом сообщается в совместном заявлении глав государств по итогам поездки Раиси в Анкару, пишет ТАСС.

В заявлении Эрдоган и Раиси подчеркнули необходимость обеспечения безопасности судоходства, в том числе в Красном море, отметив, что виновником эскалации в регионе является Израиль.

Для нормализации обстановки следует принять меры по «противодействию преступлениям Израиля», следует из текста.

Также Турция и Иран призвали искать политическое решение для установления устойчивого мира в Йемене.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее на Западе заявили, что Британия и США попали в ловушку в Красном море.

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