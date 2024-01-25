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Песков прокомментировал падение самолета Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Песков назвал чудовищным актом уничтожение ВСУ Ил-76 с пленными украинцами

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищным актом уничтожение ВСУ российского самолета Ил-76 с пленными украинцами на борту.

По словам Пескова, ликвидация самолета с собственными гражданами, «которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки», не поддается пониманию.

Комментируя это событие, он заявил о необходимости проведения международного расследования преступлений действующего украинского руководства.

До этого Генштаб Украины рассказал о мерах после падения самолета Ил-76 с пленными ВСУ. В заявлении ведомства утверждается, что «зафиксированная интенсивность обстрелов» объектов на территории Украины, в том числе Харьковской области, «напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода».

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

Ранее Песков отказался комментировать тему обмена бойцов «Азова» (организация запрещена в России), назвав ее «чуствительной».

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Крушение Ил-76 с пленными
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