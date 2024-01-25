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США и Ирак проведут переговоры о присутствии американских войск в республике

Fox News: США и Ирак обсудят присутствие американских войск в республике

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AP

Представители оборонных ведомств Соединенных Штатов и Ирака проведут переговоры о будущем военного присутствия американских войск на территории республики в ближайшие недели. Об этом пишет Fox News со ссылкой на источник.

По его словам, Пентагон объявит о предстоящих переговорах позже на этой неделе.

Как следует из текста, изначально переговоры между сторонами были запланированы на август 2023 года, задолго до того, как ХАМАС напал на Израиль и начались нападения на американские войска в Ираке. Теперь переговоры могут иметь иной результат, чем тот, который ожидался еще в августе, отмечается в материале.

До этого премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что международная коалиция, возглавляемая США, должна покинуть Ирак ради поддержания стабильности и безопасности республики.

Ас-Судани указал, что силы альянса сделали большой вклад в победу над террористами ИГИЛ (организация запрещена в России) и что в Ираке ценят помощь этих союзников. Но, по его словам, эта террористическая организация больше не опасна для Ирака, поэтому пребывание вооруженных сил коалиции в стране лишено оснований.

Ранее в Ираке дали совет США по действиям на Ближнем Востоке.

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