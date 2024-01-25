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В Израиле назвали Иран законной целью для ударов

Министр экономики Израиля Баркат счел Израиль законной целью для ударов

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Shutterstock

Министр промышленности и экономики Израиля Нир Баркат назвал Иран законной целью для израильских ракетных ударов, поскольку Тегеран поддерживает военизированные движения, выступающие против еврейского государства. Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

«Иран — это законная цель для Израиля… Я рекомендую использовать стратегию президента Кеннеди в кубинском ракетном кризисе. Тогда он фактически сказал, что за ракету с Кубы последует ответная ракета в сторону Москвы», — сказал Баркат.

По его словам, Израиль должен послать сигнал Ирану о том, что он понесет ответственность за использование прокси-сил.

В интервью Баркат также заявил, что палестинцы с Западного берега не смогут снова работать на территории еврейского государства, их место займут иностранные рабочие.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль потерял доверие к мирным процессам, поскольку соседние государства «прославляют террор».

Ранее лидер Ирана призвал арабские страны разорвать отношения с Израилем.

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