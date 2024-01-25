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Нарышкин предупредил о новых возможных провокациях Запада против России

Нарышкин: Запад из-за проигрыша на Украине устроит провокации против России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Запад терпит поражение на Украине, поэтому вероятность проведения им антироссийских провокаций очень высока. Об этом предупредил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По его словам, кризис на Украине, который и спровоцировал Запад, дает массу примеров, что союзники Украины готовы на самые гнусные провокации, чтобы изменить ход событий в свою пользу.

Тем не менее он уверен, что новые антироссийские провокации Запада не будут иметь долгого эффекта. По его словам, сейчас ложь выявляют быстро.

До этого Сергей Нарышкин заявил, что Запад, высказываясь о якобы планах нападения России на НАТО, пытается запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом и надеется заставить российское руководство отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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