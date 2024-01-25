Жители стран НАТО устали от украинского кризиса и не верят в возможное поражение России. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, он сослался не результаты неких закрытых социологических опросов.

По его словам, мало кто сейчас на Западе видит целесообразность оказания огромной финансовой помощи Украине, и никто не понимает, почему население западных стран должно из-за этого испытывать неудобства.

Нарышкин добавил, что политики с целью заставить население США или стран Европы думать иначе, пытаются убедить их в возможности агрессии со стороны России.

23 января министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на телеканале ZDF, призвал немцев осознать опасность возможного военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к такому сценарию и учитывать возможность его наступления.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова высказала мнение, что страны Запада на фоне того, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, начали менять в своих СМИ заявления и слоганы в адрес России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.