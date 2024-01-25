Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава внешней разведки РФ объяснил заявления Запада про «нападение России на НАТО»

Нарышкин заявил, что Запад ведет информвойну для оправдания агрессии к России

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сообщения западных стран о якобы планируемом российском нападении на НАТО — это информационная война, которая используется для оправдания гибридной агрессии Запада против России. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такие утверждения не имеют реального основания и служат лишь для создания общественного мнения о возможной угрозе со стороны России.

Напомним, что в начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг. В январе нынешнего года таблоид Bild опубликовал «план» того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, однако эти данные не подтверждаются официальными источниками.

До этого сообщалось, что Лондоном и его союзниками подготовлено почти 40 тысяч украинских военнослужащих. Накануне начальник генерального штаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что правительство королевства должно будет объявить мобилизацию населения и убедить граждан вступить в армию страны, если государствам — членам НАТО придется напрямую вмешаться в украинский конфликт.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами