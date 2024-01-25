Глава внешней разведки РФ объяснил заявления Запада про «нападение России на НАТО»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сообщения западных стран о якобы планируемом российском нападении на НАТО — это информационная война, которая используется для оправдания гибридной агрессии Запада против России. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такие утверждения не имеют реального основания и служат лишь для создания общественного мнения о возможной угрозе со стороны России.

Напомним, что в начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг. В январе нынешнего года таблоид Bild опубликовал «план» того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, однако эти данные не подтверждаются официальными источниками.

До этого сообщалось, что Лондоном и его союзниками подготовлено почти 40 тысяч украинских военнослужащих. Накануне начальник генерального штаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что правительство королевства должно будет объявить мобилизацию населения и убедить граждан вступить в армию страны, если государствам — членам НАТО придется напрямую вмешаться в украинский конфликт.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.