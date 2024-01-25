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Конгресс США обвинили в нежелании наладить отношения с Россией

Сенатор Пол обвинил конгресс США в нежелании нормализовать отношения с РФ

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Depositphotos

Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол утверждает, что американские политики застряли в прошлом и не прикладывают ни малейших усилий нормализовать отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, которое размещено на сайте телеведущего.

«Кто-то из этих людей застрял в мышлении времен Холодной войны», — полагает политик.

По мнению Пола, конгрессмены никогда не осознавали, что будущее могло бы стать другим в случае, если бы Соединенные Штаты попытались наладить взаимоотношения с РФ.

Сенатор также охарактеризовал потенциальное вступление Украины в НАТО «подлинной провокацией».

«Это значит, что наши военные будут прибывать и убывать. Это вроде пощечины (для России. — «Газета.Ru»)», — высказался Пол.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношений между Россией и США сейчас почти нет.

Ранее в МИД рассказали, что может привести к полному разрыву отношений РФ и США.

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