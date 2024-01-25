Катар представил Израилю и ХАМАС новое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Новый план по прекращению огня в секторе Газа представлен Катаром Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом со ссылкой на хорошо информированные источники сообщает агентство Bloomberg.

План Катара предусматривает освобождение всех израильских заложников, которые сейчас удерживаются в секторе Газа. В свою очередь, Израиль должен будет выпустить на свободу из своих тюрем ряд палестинских заключенных.

Соглашение также предусматривает увеличение объемов гуманитарной помощи палестинскому анклаву.

В статье Bloomberg подчеркивается, что достижение прекращения огня в Газе затрудняется из-за заявлений Израиля о продолжении военной операции до окончательного уничтожения движения ХАМАС.

Ранее в Израиле опровергли сообщения об успехе в переговорах с движением ХАМАС по заложникам.

До этого сообщалось, что между Израилем и палестинским движением ХАМАС было достигнуто принципиальное согласие об обмене в течение месяца пленных израильтян и заключенных палестинцев в рамках режима прекращения огня, однако палестинская сторона препятствует дальнейшим переговорам.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.