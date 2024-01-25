Украинские власти обвинят страны Запада в случае проигрыша Украины на поле боя. Об этом сообщает деловая газета Politico, ссылаясь на украинского военного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По мнению собеседника издания, президент Украины Владимир Зеленский может прибегнуть к критике западных стран в связи с тем, что теряет лояльность среди сограждан и «будет отчаянно искать виноватого».

Чиновник полагает, что без западной оборонной и финансовой помощи Украина потерпела бы проигрыш еще в апреле 2022 года, так как Вооруженные силы страны изначально были недостаточно подготовлены к вооруженному противостоянию с РФ и в настоящее время испытывают дефицит боеприпасов.

«Если вы можете сделать только 20-30 выстрелов в день, прогресса на поле боя не будет», — утверждает он.

В начале января бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет выразил точку зрения, что украинский конфликт, по сути, закончен, потому что Россия уже одержала в нем победу.

Ранее Кучма объяснил, чем обернется для США прекращение поддержки Украины.