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Заседание СБ ООН по катастрофе Ил-76 перенесли

Полянский: заседание СБ ООН по сбитому Ил-76 запланировано на 25 января

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MFA Russia/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что французское председательство запланировало заседание Совета Безопасности ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью украинскими военными, на 25 января. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Франция попыталась выиграть время и дать украинской стороне время для того, чтобы «выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего». Париж согласился провести заседание только 25 января в 17:00 по Нью-Йорку (1:00 мск 26 января).

«Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», — заявил Полянский.

До этого руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона запросила на 24 января проведение срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по атаке на самолет Ил-76.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной.

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