Лавров объяснил неизбежность начала спецоперации на Украине

Специальная военная операция (СВО) на Украине стала неизбежной после того, как Запад сделал из Украины прямую угрозу для России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Специальная военная операция стала неизбежной после многих-многих лет, когда мы все-таки пытались убедить Запад, что не нужно из Украины делать прямую угрозу непосредственно на наших границах», — сказал министр.

По его словам, Запад создал угрозу на тех землях, которые на протяжении нескольких веков закладывали, осваивали и обустраивали русские, чьи потомки сейчас там живут.

«Этим потомкам запретили по-русски разговаривать», — добавил дипломат.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе СВО.

До этого Лавров отметил, что Российская Федерация не может отказаться и никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках специальной военной операции.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.