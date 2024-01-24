Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров оценил заявление Трампа об урегулировании российско-украинского конфликта

Лавров: Россия сомневается, что Киев будет готов к какому-либо урегулированию

close
100%
White House/Global Look Press

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что правительство Украины не готово к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

У министра поинтересовались о том, верит ли он в высказывания Трампа о том, что в случае возвращения в Белый дом остановит конфликт на Украине за несколько дней. 

Лавров подчеркнул, что ежедневно происходит масса событий и заявлений. Он отметил, что следует «посмотреть», но выразил сомнение в том, что Киев будет готов на какое-либо урегулирование.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «уже достаточно невежливо комментировал высказывания Трампа».

До этого Трамп заявил, что намерен предотвратить третью мировую войну в случае, если его выберут новым американским лидером.

Политик также пообещал добиться урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Как Трамп это намерен сделать, он не уточнил.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами