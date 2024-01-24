Лавров оценил заявление Трампа об урегулировании российско-украинского конфликта

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что правительство Украины не готово к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

У министра поинтересовались о том, верит ли он в высказывания Трампа о том, что в случае возвращения в Белый дом остановит конфликт на Украине за несколько дней.

Лавров подчеркнул, что ежедневно происходит масса событий и заявлений. Он отметил, что следует «посмотреть», но выразил сомнение в том, что Киев будет готов на какое-либо урегулирование.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский «уже достаточно невежливо комментировал высказывания Трампа».

До этого Трамп заявил, что намерен предотвратить третью мировую войну в случае, если его выберут новым американским лидером.

Политик также пообещал добиться урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Как Трамп это намерен сделать, он не уточнил.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.