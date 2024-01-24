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Лавров заявил об отсутствии у РФ необходимости нападать на другие страны

Лавров заявил, что у России нет никакой необходимости на кого-то нападать

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Российской Федерации нет никакой необходимости нападать на другие страны. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, заявления в Европейском союзе и НАТО об обратном являются чушью.

«У нас нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, на экономической куда-то на кого-то нападать», — сказал дипломат.

В январе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал нарастить военную мощь страны на случай войны против РФ. Аналогичное заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, который указал на серьезную опасность начала вооруженного конфликта с РФ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что НАТО ведет на Украине «гибридную, но абсолютно полноценную и кровавую войну» с РФ руками киевских властей.

До этого Медведев заявил, что Россия и Североатлантический альянс находятся на грани войны, а точнее — за гранью.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.

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