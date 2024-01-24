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Лавров рассказал о текущих отношениях между Россией и США

Лавров заявил, что отношений между США и Россией сейчас почти нет

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Francis Mascarenhas/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношений между Россией и США сейчас почти нет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, российско-американские отношения находятся на низком уровне. Он указал, что контактов между двумя странами практически нет, за исключением обсуждения условий функционирования дипломатических миссий РФ и работы дипломатов США в России.

«Идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются», — сказал министр на пресс-конференции, комментируя вопрос о заморозке отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.

Он высказал мнение, что при Трампе, если он победит, сохранится тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ.

Лавров также указал, что действующая администрация США при президенте Джо Байдене не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.

Ранее Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но им мешает имперская политика.

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