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Лавров заявил о ядерном оружии США в странах НАТО

Лавров: США давно держат ядерное оружие в 5 странах НАТО, там проходят учения

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МИД РФ/РИА Новости

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что США размещают свое ядерное оружие на территории пяти стран — членов НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона занимается подобным уже долгие десятилетия. Министр утверждает, что граждане этих государств проходят обучение по применению ядерного оружия.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только на территории республики появилось российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), «ошалевшие соседи опустили крылья».

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжаются.

В июле 2023 года директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с белорусской территории будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности РФ и Белоруссии.

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