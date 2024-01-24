В России обеспокоены словами Нетаньяху про палестинское государство

Россия обеспокоена словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что о палестинском государстве речь не идет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Конечно, нас очень обеспокоило заявление премьер-министра Израиля о том, что речи о создании палестинского государства не идет, поскольку в любом случае урегулирование возможно только через переговорный процесс», — заявил Лавров.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, те страны, которые могут оказать на Израиль политическое давление, должны обеспечить участие еврейского государства в переговорах.

До этого сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил, что политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наносит ущерб Израилю и США, Нетаньяху «дает отпор» администрации президента США Джо Байдена на каждом шагу, поэтому терпение Вашингтона может иссякнуть.

Ранее противодействие Нетаньяху созданию палестинского государства раскритиковали в ЕС и США.