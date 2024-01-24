Лавров высказался о реакции международного сообщества на крушение Ил-76

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не переживает из-за возможного недоверия «международного сообщества» в лице представителей Запада к данным российской стороны о том, что на самолете Ил-76, сбитом ВСУ над Белгородской областью, находились украинские военнопленные. Его цитирует РИА Новости.

«Совершенно не переживаю, что «международное сообщество» может не поверить. Как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитированную позицию», — заявил министр.

Он также напомнил, что в начале специальной военной операции РФ на Западе обвинили Россию в якобы ликвидации жителей украинского города Буча, не предоставив доказательств.

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее в МИД России заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной и осознанной.