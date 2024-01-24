Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по атаке на Ил-76

Российская Федерация запросила на 24 января проведение срочного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по атаке на самолет Ил-76. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы запросили уже срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск. — «Газета.Ru»)», — сказал министр.

По его словам, российская сторона очень надеется, что Франция, председательствующая в Совбезе ООН, «добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее».

24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. В ведомстве заявили, что борт должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда их планировали перевезти в зону обмена пленными.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака Киева на Ил-76 была преднамеренной.