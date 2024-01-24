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Эрдоган провел переговоры с Раиси

Эрдоган обсудил с Раиси ситуацию в Газе

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили региональные и международные события, особенно израильские атаки в Газе. Мы обменялись мнениями по вопросам нашей двусторонней повестки дня. Мы еще раз подчеркнули важность усиления поддержки нашего соседа Ирана в борьбе с терроризмом», — сообщается в заявлении пресс-службы турецкого президента.

Кроме того, на встрече в Анкаре Эрдоган и Раиси обсудили ситуацию в Сирии, на Южном Кавказе и в Ираке.

Эрдоган отметил, что Турция и Иран совместно продолжают работу по обеспечению безопасности палестинцев через структуры ООН.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиси в среду посетит Турцию, где встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудят конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее в Турции пообещали выстоять перед давлением Запада по антироссийским санкциям.

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