В МИД оценили способность Киева к соблюдению договоренностей

МИД России считает Киев недоговороспособной стороной после сбития Ил-76 под Белгородом — военно-транспортный самолет перевозил украинских военнопленных на обмен. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

«В Киеве прекрасно знали о готовящемся обмене. Знали, как и каким маршрутом будут доставляться военнопленные. Атака на самолет была преднамеренной и осознанной акцией. Совершенный теракт наглядно демонстрирует недоговороспособность киевского режима», — заявили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что с самого начала, когда только появилась информация о падении борта, киевские информресурсы активно продвигали тему «подвига» украинских зенитчиков, а когда стало известно, что на борту находились украинские пленные, сообщения стали удаляться, а тема — заминаться, в том числе со стороны функционеров офиса президента Украины.

До этого в МИД РФ заявили, что все причастные к крушению Ил-76 в Белгородской области понесут наказание.

Ранее в офисе Зеленского отказались комментировать крушение самолета в Белгородской области.