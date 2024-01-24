В МИД России прокомментировали крушение Ил-76

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что российская сторона решительно осуждает действия Киева против самолета Ил-76, причастные к нему украинские чиновники будут установлены и понесут наказание. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МИД считают, что в данной ситуации присутствует «злодеяние преступной клики (президента Украины Владимира) Зеленского, заявившей о победе» после произошедшего, а также утверждающей, что «это дело рук «доблестных Вооруженных сил Украины».

В ведомстве обратили внимание, что как только украинская сторона узнала о нахождении на борту ее военнослужащих, риторика в офисе президента Украины изменилась, «там принялись отрицать свою причастность к катастрофе».

Инцидент с самолетом Ил-76 произошел утром 24 января недалеко от села Яблоново в Белгородской области. Борт рухнул во время перевозки 65 украинских военнопленных. Помимо них, в самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никого спасти не удалось. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, которым предстоит выяснить детали и причины произошедшего.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее сообщалось , что никто из жителей Белгородской области не пострадал при крушении Ил-76.