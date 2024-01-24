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Украина призвала Словакию отменить ограничения на ввоз сельхозпродукции

Шмыгаль: Словакия должна снять ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина призывает Словакию снять ограничения на ввоз своей сельскохозяйственной продукции. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции являются непрагматичным и ненужным инструментом. (…) Словацкое правительство [должно] снять односторонние ограничения на импорт», — написал Шмыгаль после встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в украинском Ужгороде.

По его словам, в ходе встречи обсуждались также возможности транспортного и энергетического сотрудничества. В частности, стороны договорились ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора «Мукачево-Вельке Капушаны».

29 ноября Словакия расширила эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины. Под запрет попали 14 категорий товаров: пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечник, ячмень, соевые бобы, мука, отруби, мед и другие.

5 января в ЕС высказались против свободной торговли с Украиной.

Ранее в Польше заявили о сохранении эмбарго на импорт украинского зерна.

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