Украина призвала Словакию отменить ограничения на ввоз сельхозпродукции

Украина призывает Словакию снять ограничения на ввоз своей сельскохозяйственной продукции. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции являются непрагматичным и ненужным инструментом. (…) Словацкое правительство [должно] снять односторонние ограничения на импорт», — написал Шмыгаль после встречи со словацким коллегой Робертом Фицо в украинском Ужгороде.

По его словам, в ходе встречи обсуждались также возможности транспортного и энергетического сотрудничества. В частности, стороны договорились ускорить реконструкцию межгосударственного электрического интерконнектора «Мукачево-Вельке Капушаны».

29 ноября Словакия расширила эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины. Под запрет попали 14 категорий товаров: пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечник, ячмень, соевые бобы, мука, отруби, мед и другие.

5 января в ЕС высказались против свободной торговли с Украиной.

Ранее в Польше заявили о сохранении эмбарго на импорт украинского зерна.