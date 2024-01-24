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Делегация РФ готовится вынести на обсуждение крушение Ил-76 на форуме ОБСЕ

Российские делегаты на форуме ОБСЕ вынесут на обсуждение авиакатастрофу с Ил-76

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Julia Darashkevich/Reuters

Российская делегация, которая примет участие в переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене, намерена вынести на обсуждение крушение самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей делегации.

Встреча состоится на площадке форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие запланировано на 24 января, уточняется в материале.

«Российская делегация вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение», — сказал источник агентства.

24 января недалеко от села Яблоново в Корочанском районе Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, перевозившего пленных украинских солдат. Всего на борту воздушного судна находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и три сопровождающих.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что никого спасти не удалось. При этом министерство обороны РФ возложило ответственность за произошедшее на украинские войска.

По данным ведомства, упавший самолет должен был доставить бойцов ВСУ в Белгород. Оттуда солдат планировали перевезти в зону обмена пленными, однако по пути в самолет попали украинские ракеты.

Ранее в сети опубликовали фотографии военных ВСУ, находившихся на борту рухнувшего Ил-76.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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