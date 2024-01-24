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Первого зампреда Росфинмониторинга Короткого освободили от должности

Путин подписал указ об отставке первого замглавы Росфинмониторинга Короткого

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Юрия Короткого с поста первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Указ вступает в силу со дня подписания», — говорится в тексте.

Юрий Короткий стал сотрудником службы в 2002 году. Спустя 10 лет он получил должность первого заместителя главы Росфинмониторинга. При этом никакой информации о том, кто займет соответствующий пост после его ухода, к текущему моменту не поступало.

14 января заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников ушел в отставку по собственному желанию. По данным РИА Новости, официально экс-чиновника уволили на следующий день.

В конце декабря 2023 года заместитель главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Владимир Потешкин был назначен на пост заместителя министра транспорта страны. Согласно указу, тогда же чиновника освободили от занимаемой до этого должности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил своего заместителя.

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