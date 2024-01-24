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Шольц назвал помощь стран Евросоюза Украине недостаточной

Канцлер ФРГ Шольц призвал страны ЕС оказывать Украине больше поддержки

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал помощь Киеву со стороны стран Евросоюза недостаточной. В интервью Die Zeit он призвал оказывать Украине больше поддержки.

«Суммы, которые европейские страны предусмотрели на 2024 год, пока еще недостаточно велики», — сказал он.

Немецкий канцлер отметил, что проводит телефонные переговоры на эту тему с коллегами из стран Европейского союза и просит их «делать больше».

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника, сообщал, что Соединенные Штаты намерены отправить Украине как можно больше помощи до января 2025 года в связи с опасениями о возможном переизбрании бывшего президента США Дональда Трампа.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк говорил, что в правительстве страны ожидают рассмотрения вопроса по помощи США Украине в американском сенате. По его словам, есть вероятность, что до 8 февраля конгресс и палата представителей США примут решение в пользу Киева.

Ранее экс-разведчик США извинился перед россиянами от лица американцев за конфликт на Украине.

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