В Госдуме Украине предрекли «стадию принятия» вины за сбитый самолет с пленными ВСУ

Украине придется смириться с тем, что, сбив российский самолет под Белгородом, они уничтожили собственных военных, уверен депутат Госдумы Сергей Колунов. После «стадии отрицания» наступит принятие, заявил он телеканалу «360».

Украинские «пиарщики» поспешили взять на себя ответственность за сбитый самолет, а после перешли в стадию отрицания, считает Колунов.

««Пиарщики» поторопились. Не знали, что на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Сейчас укро-СМИ находятся в стадии отрицания факта того, что сбили самолет со своими же людьми. Но стадия принятия наступит, и наступит неизбежно», — уверен парламентарий.

Он также заявил, что так как на самолете находились граждане России — шесть членов экипажа и трое сопровождающих — атака Киева не должна остаться без ответа.

24 января в Корочанском районе Белгородской области рухнул Ил-76. Минобороны сообщило, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. По данным военного ведомства, самолет Ил-76 был сбит зенитной ракетой ВСУ из Харьковской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что никто не выжил.

Сообщалось, что украинские СМИ написали о причастности ВСУ к случившему, а затем отредактировали новости об этом.

Ранее на крушение самолета под Белгородом отреагировали в Кремле.