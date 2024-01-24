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Американский сенатор заявил о вреде политики Нетаньяху для Израиля и США

Сенатор США Ван Холлен: политика Нетаньяху вредит Израилю и США

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Ali Hashisho/Reuters

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен заявил, что политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наносит ущерб Израилю и США, Нетаньяху «дает отпор» администрации президента США Джо Байдена на каждом шагу, поэтому терпение Вашингтона может иссякнуть. Слова Криса Ван Холлена приводит газета Hill.

«Сейчас происходит то, что премьер-министр Нетаньяху дает отпор администрации Байдена практически на каждом шагу… Игнорируя их мольбы, отвергая предложение быстро двигаться к решению о сосуществовании двух государств, я бы подумал, что наступает момент, когда терпение администрации Байдена заканчивается, у них гораздо больше терпения, чем было бы у меня. Я думаю, что действия премьер-министра Нетаньяху наносят ущерб Израилю, и я думаю, что они наносят ущерб Соединенным Штатам», — заявил Ван Холлен.

До этого противодействие Биньямина Нетаньяху разрешению палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств вызвало критику в ЕС и США.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не сможет нормализовать отношения с Израилем без решения по Палестине.

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