Мелони поедет в Киев в конце февраля

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует приехать в Киев в конце февраля. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

«Из соображений безопасности информация (о поездке) невелика и туманна. Поступает однако некое волнение вокруг премьер-министра, которая формально полетит на Украину в рамках поездок итальянского председательства в G7. Защита Киева немного пропала из итальянских политических дебатов», — сообщает издание.

При этом детали поездки остаются засекреченными. Предполагается, что Мелони собирается посетить украинскую столицу в знак поддержки и в связи с принятием Италией в этом году председательства в «большой семерке».

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет ехать в безопасный Киев, и поедет в Ужгород в Закарпатье, потому что он ближе к словацкой границе.

Он отверг образ Киева как города в зоне боевых действий, отметив, что ситуация вокруг украинской столицы спокойная.

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