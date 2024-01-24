Медведев прокомментировал падение Ил-76 в Белгородской области

Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области является результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, киевский режим ради сохранения своей власти может пойти на убийство своих военнослужащих и военнопленных. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«История с уничтожением самолета Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта. Об этом уже многие написали. Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных», — заявил Медведев.

По его словам, «дальше будет только хуже», поскольку Киев будет «нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома».

До этого сообщалось, что вооруженные силы Украины сбили самолет Ил-76 над Белгородом тремя ракетами. Позже от Минобороны РФ стало известно, что на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области будут разбираться.