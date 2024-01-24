МИД России назвал актом варварства инцидент с крушением Ил-76 в Белгородской области

Украина совершила акт безумного варварства, сбил военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, этот инцидент ставит большой вопрос о возможностях «хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах» Москвы и Киева, так как Украина нарушает гарантии, которые дает.

По данным российского Минобороны, на борту упавшего самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. Инцидент произошел около 11:00 мск.

Ранее «Стана.ua» писала, что украинские СМИ, которые со ссылкой на ВСУ сообщали, что самолет был сбит украинскими военными, редактируют эти данные. В Минобороны Украины заявили, что «еще выясняют информацию».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что Вооруженные силы Украины сбили самолет Ил-76 тремя ракетами.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.